12 février 2026 à 08h33 par Philippe

iOS 26.3 marque un tournant : migration simplifiée vers Android et ouverture aux montres connectées

Apple poursuit le déploiement de ses mises à jour annuelles avec la publication d’iOS 26.3, disponible depuis le 11 février 2026 pour l’ensemble des iPhone compatibles à partir de l’iPhone 11. Moins spectaculaire que la très attendue version 26.4, cette mouture intermédiaire n’en marque pas moins une évolution stratégique : sous l’impulsion du régulateur européen et dans un contexte de rapprochement technologique avec Google, Apple commence à redessiner les frontières de son écosystème.

Derrière une liste de nouveautés relativement courte se dessine en réalité un changement de philosophie. Migration facilitée vers Android, ouverture partielle aux accessoires tiers, évolution du RCS, sécurité en arrière-plan : iOS 26.3 affine les rouages d’iOS tout en préparant des transformations plus profondes.

Une migration simplifiée entre iPhone et Android

C’est sans doute la nouveauté la plus symbolique : Apple intègre désormais un outil natif permettant de transférer ses données d’un iPhone vers un smartphone Android, et inversement. Une évolution majeure dans l’histoire d’Apple, qui mentionne explicitement « Android » dans ses réglages.

Concrètement, il suffit de placer les deux appareils côte à côte pour lancer un transfert sans fil des données : photos, messages, notes, contacts, fichiers et même correspondances applicatives. Le processus se rapproche de ce que proposent déjà les constructeurs Android entre eux depuis plusieurs années. L’outil est accessible depuis Réglages > Général > Transférer ou réinitialiser l’iPhone, sous l’option « Transférer vers Android ».

Autre avancée notable : la gestion de l’eSIM. Jusqu’ici, passer d’un iPhone à un smartphone Android impliquait souvent de supprimer la carte eSIM et de passer par l’opérateur pour l’activer à nouveau. iOS 26.3 introduit une option de transfert direct de l’eSIM, simplifiant considérablement l’opération, à condition que l’appareil Android soit compatible.

Cette fonctionnalité s’inscrit dans le cadre des exigences du Digital Markets Act (DMA) européen. Elle sera toutefois disponible mondialement, Google intégrant également des outils équivalents dans Android.

L’iPhone s’ouvre (un peu) aux accessoires tiers en Europe

L’autre évolution majeure concerne spécifiquement les utilisateurs de l’Union européenne. Sous la pression réglementaire, Apple commence à desserrer l’étau autour de ses accessoires.

Notifications vers des montres non Apple

iOS 26.3 permet désormais d’envoyer les notifications système de l’iPhone vers une montre connectée autre qu’une Apple Watch. Garmin, Fitbit, ou encore certaines lunettes connectées peuvent recevoir et permettre d’interagir avec les notifications.

Il subsiste toutefois une restriction : l’utilisateur doit choisir un seul appareil pour la réception des notifications système. Impossible, par exemple, d’utiliser simultanément une Apple Watch et une montre tierce pour cette fonction.

Appairage rapide élargi

Autre évolution attendue : le mécanisme d’appairage par proximité, jusqu’ici réservé aux AirPods et accessoires Apple, devient accessible aux fabricants tiers. L’apparition automatique d’une fenêtre pop-up lors de l’ouverture d’un boîtier d’écouteurs Bluetooth ne sera donc plus l’apanage des produits Apple.

Là encore, il s’agit d’une réponse directe aux obligations européennes en matière d’interopérabilité.

Vers un chiffrement de bout en bout pour le RCS

iOS 26.3 finalise également les préparatifs du chiffrement de bout en bout (E2EE) pour les conversations RCS entre iPhone et smartphones Android. Jusqu’à présent, ces échanges, bien que plus modernes que les SMS traditionnels, ne bénéficiaient pas d’un chiffrement équivalent à celui d’iMessage.

La mise en place effective dépend toutefois des opérateurs, qui doivent activer la fonctionnalité sur leurs réseaux. Si elle se généralise, elle réduira l’un des écarts majeurs entre iMessage et les standards interopérables.

Sécurité, modem et mises à jour en arrière-plan

Au-delà des nouveautés visibles, iOS 26.3 introduit plusieurs ajustements techniques.

Apple expérimente un système de mises à jour de sécurité indépendantes des versions majeures d’iOS. L’objectif : déployer certains correctifs critiques en arrière-plan, sans nécessiter une mise à jour complète du système ni redémarrage intempestif.

La gestion énergétique et le firmware du modem ont également été retravaillés. La mise à jour vise à améliorer la stabilité du signal, optimiser les transitions entre réseaux et limiter les phénomènes de throttling lors d’usages intensifs.

Sur les iPhone équipés des modems Apple C1 et C1X, un nouveau réglage permet par ailleurs de limiter la précision des données de localisation partagées avec l’opérateur via le réseau cellulaire.

De nouveaux fonds d’écran météo

Côté interface, les évolutions restent modestes. iOS 26.3 ajoute une section dédiée aux fonds d’écran météo pour l’écran verrouillé, avec des préréglages dynamiques exploitant les conditions atmosphériques en temps réel.

La galerie de fonds d’écran a été réorganisée, et certains éléments visuels notamment dans Apple Music qui bénéficient d’un affichage retravaillé avec des dégradés plus intégrés.

Une mise à jour transversale sur tout l’écosystème Apple

En parallèle d’iOS 26.3, Apple déploie également iPadOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3, visionOS 26.3 et une mise à jour du logiciel interne du HomePod. Les nouveautés y sont limitées, mais les correctifs de stabilité et de sécurité sont nombreux.

Apple en a profité pour publier des mises à jour correctives sur d’anciennes versions encore maintenues, notamment iOS 18.7.5, iPadOS 18.7.5, macOS Sequoia 15.7.4 et macOS Sonoma 14.8.4.

En attendant iOS 26.4 et le Siri nouvelle génération

Si iOS 26.3 s’impose avant tout comme une mise à jour d’ajustement, elle joue un rôle clé dans la transition vers la prochaine étape majeure : iOS 26.4.

Attendue en bêta autour du 23 février, cette version devrait inaugurer une refonte profonde de Siri, reposant sur un modèle d’intelligence artificielle dérivé de Gemini, développé par Google. L’intégration de cette technologie au sein d’Apple Intelligence marquerait une évolution significative dans la stratégie IA de Cupertino.

Dans ce contexte, iOS 26.3 apparaît comme une version de consolidation : stabiliser le système, répondre aux contraintes réglementaires européennes et amorcer une ouverture mesurée de l’écosystème, avant un virage plus ambitieux au printemps.

Pour installer la mise à jour, il suffit de se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Le déploiement est progressif, mais généralisé à l’ensemble des iPhone compatibles.

Sans révolutionner l’expérience iPhone, iOS 26.3 témoigne d’un mouvement plus large : Apple ajuste son modèle historique, entre exigences réglementaires, interopérabilité accrue et montée en puissance de l’intelligence artificielle. Une évolution discrète en apparence, mais structurante pour la suite

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~