10 mars 2026 à 00h00 par Philippe

Le premier iPhone pliable se précise : une fuite révèle son design et ses caractéristiques

Crédit Photo : Sonny Dickson

Alors que l’attention médiatique s’est récemment concentrée sur le lancement du MacBook Neo, un autre projet majeur d’Apple refait surface à travers une fuite particulièrement révélatrice. Des fichiers de conception assistée par ordinateur (CAO), généralement destinés aux fabricants d’accessoires, viennent d’apparaître en ligne et offrent un aperçu très précis de ce qui pourrait être le premier iPhone pliable de la firme de Cupertino.

Ces documents techniques, partagés par le leaker bien connu Sonny Dickson, permettent d’observer sous plusieurs angles ce futur appareil souvent désigné sous le nom d’« iPhone Fold ». Au-delà de la simple curiosité, ces modèles 3D apportent des indices concrets sur les choix ergonomiques et technologiques qu’Apple préparerait pour son entrée sur le marché des smartphones pliables.

Des fichiers industriels qui révèlent le design

Dans l’industrie des smartphones, les rendus CAO constituent généralement l’une des sources d’information les plus fiables avant une annonce officielle. Ils servent en effet à préparer les moules nécessaires à la fabrication des coques de protection et autres accessoires. Les dimensions et la disposition des éléments doivent donc correspondre avec précision au produit final.

Les images publiées par Sonny Dickson montrent un appareil pouvant être observé aussi bien replié que déployé. Une fois ouvert, l’appareil adopterait une forme proche d’une petite tablette, avec un grand écran interne d’environ 7,8 pouces. Un discret poinçon dans l’angle supérieur gauche de la dalle abriterait la caméra frontale.

Lorsque l’appareil est fermé, un écran externe d’environ 5,3 pouces prendrait le relais pour les interactions rapides, les notifications ou l’utilisation classique du smartphone.

Une silhouette hybride pensée pour la charnière

L’un des éléments les plus surprenants révélés par ces fichiers concerne la forme même du smartphone. Apple aurait opté pour un design hybride mêlant courbes et angles marqués.

Deux coins de l’appareil apparaissent parfaitement arrondis, tandis que les deux autres, situés le long de l’axe de pliure, sont nettement plus anguleux. Ce choix semble directement lié à l’intégration de la charnière centrale, un composant clé dans l’architecture des smartphones pliables.

Les rumeurs évoquent une charnière utilisant du titane et du métal liquide, une combinaison qui permettrait de réduire au maximum la visibilité du pli central. Apple chercherait ainsi à corriger l’un des défauts les plus souvent reprochés aux appareils pliables concurrents : la marque laissée par la charnière au milieu de l’écran.

Un bloc photo inspiré de l’iPhone Air

Les rendus dévoilent également l’arrière du smartphone, dominé par un module photo horizontal occupant la partie supérieure du châssis. Ce design rappelle fortement celui de l’iPhone Air, avec un plateau allongé qui regroupe les capteurs et le flash.

Toutefois, contrairement à ce modèle plus fin, le smartphone pliable intégrerait deux capteurs de 48 mégapixels, placés côte à côte. Ce choix confirme la volonté d’Apple d’équiper son premier appareil pliable d’un système photo solide, même si certaines rumeurs suggèrent qu’il pourrait rester légèrement en retrait par rapport aux modèles Pro les plus avancés.

Une fiche technique déjà très avancée

Au-delà du design, plusieurs informations circulent déjà sur la configuration technique de ce futur appareil.

Le smartphone serait propulsé par la puce A20 Pro, qui pourrait devenir le premier processeur d’Apple gravé en 2 nanomètres par TSMC. Cette évolution marquerait une nouvelle étape dans la stratégie d’optimisation des performances et de l’efficacité énergétique des appareils de la marque.

Pour accompagner l’écran interne et les usages multitâches qu’il implique, Apple prévoirait également :

12 Go de mémoire vive LPDDR5

le modem maison Apple C2

une batterie comprise entre 5 400 et 5 800 mAh

une compatibilité eSIM uniquement

Côté matériaux, la structure combinerait titane et aluminium afin de maintenir un poids contenu malgré la complexité du mécanisme de pliage.

Le possible retour de Touch ID

Un détail particulier des rendus attire l’attention : la largeur inhabituelle du bouton d’alimentation sur la tranche du smartphone.

Ce choix pourrait confirmer le retour du capteur d’empreintes Touch ID, intégré directement dans ce bouton, une solution déjà utilisée sur certains iPad récents. Dans le contexte d’un appareil pliable, cette approche présenterait un avantage évident : permettre le déverrouillage aussi bien lorsque le smartphone est fermé qu’une fois ouvert.

L’absence de reconnaissance faciale pourrait ainsi être compensée par ce système biométrique plus pratique dans un format à double écran.

Quel nom pour le premier iPhone pliable ?

Si la presse spécialisée évoque fréquemment l’appellation « iPhone Fold », rien ne garantit que ce sera le nom retenu par Apple.

L’entreprise a régulièrement démontré sa volonté de se distinguer du vocabulaire utilisé par ses concurrents. Le Apple Vision Pro, par exemple, n’est jamais présenté comme un casque de réalité virtuelle, mais comme un « ordinateur spatial ». De la même manière, les fonctions d’intelligence artificielle de la marque sont regroupées sous l’appellation Apple Intelligence.

Dans ce contexte, certains observateurs imaginent qu’Apple pourrait choisir une appellation totalement différente. L’idée d’un « iPhone Ultra » a un temps circulé, mais elle semble moins cohérente avec la hiérarchie actuelle de la gamme.

Une autre hypothèse commence à émerger : « iPhone Duo ». Cette dénomination évoquerait clairement le concept d’un appareil deux-en-un, capable de fonctionner à la fois comme un smartphone et comme une mini-tablette. Elle présenterait aussi l’avantage de ne pas reprendre un nom déjà popularisé par d’autres fabricants de smartphones pliables.

Un produit premium attendu autour de 2 000 euros

Selon les estimations actuelles, ce premier smartphone pliable d’Apple pourrait être commercialisé à un tarif avoisinant 1 900 à 2 000 euros.

Ce positionnement s’expliquerait par la combinaison de deux usages : celui d’un smartphone haut de gamme comparable à un iPhone 17 Pro Max, et celui d’une petite tablette proche d’un iPad mini une fois l’appareil déployé.

Apple viserait ainsi un produit technologique ambitieux, destiné à démontrer son savoir-faire sur un segment encore dominé par quelques fabricants.

Une annonce possible dès l’automne

La multiplication récente des fuites correspond à une période où les éléments de conception des futurs iPhone commencent traditionnellement à circuler dans l’industrie. Les accessoiristes ont en effet besoin de préparer leurs produits plusieurs mois avant le lancement officiel.

Si les rumeurs se confirment, Apple pourrait dévoiler son premier smartphone pliable lors de son keynote de septembre, aux côtés de la prochaine génération d’iPhone.

Une chose est sûre : avec ce projet, Apple s’apprête à franchir une nouvelle étape dans l’évolution de sa gamme de smartphones. Et les premiers indices laissent entrevoir un appareil aussi ambitieux sur le plan technique que sur celui du design.

