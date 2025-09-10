10 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Motorola mise sur l'autonomie et le design avec ses nouveaux moto g06, moto g06 power et la collection Swarovski

À l’occasion du Lenovo Innovation World, Motorola a levé le voile sur plusieurs nouveautés qui témoignent de sa stratégie : démocratiser des technologies avancées à prix accessibles tout en cultivant un positionnement plus premium avec des éditions exclusives. Deux nouveaux modèles de la gamme moto g "le moto g06 et le moto g06 power " misent sur l’autonomie, l’expérience multimédia et l’intelligence artificielle. En parallèle, la marque a officialisé l’arrivée en Europe et au Moyen-Orient de la Brilliant Collection Swarovski, une collaboration mêlant luxe et innovation.

Le moto g06 power : l’autonomie comme argument phare

Pensé pour celles et ceux qui ne veulent plus surveiller leur niveau de batterie, le moto g06 power se distingue par son impressionnante batterie de 7 000 mAh, la plus grande jamais intégrée dans un modèle de la gamme. Motorola promet plus de deux jours et demi d’utilisation en continu – qu’il s’agisse de trajets prolongés, d’appels vidéo marathon ou de séances de streaming.

La marque assure également une durabilité sur le long terme : la batterie est conçue pour résister à 1 000 cycles de charge tout en conservant plus de 80 % de sa capacité après plusieurs années.

Côté affichage, le smartphone adopte une dalle HD+ de 6,88 pouces, la plus grande jamais proposée sur un moto g. Avec un mode Haute Luminosité capable de grimper à 600 nits, l’écran reste lisible en extérieur. La technologie Water Touch garantit en outre une navigation fluide même sous la pluie.

L’expérience audio se veut immersive, grâce à deux haut-parleurs stéréo optimisés par Dolby Atmos et un mode Bass Boost qui double la puissance des graves par rapport à la génération précédente.

Pour la photo, le capteur principal de 50 MP assisté par l’IA améliore la gestion de la lumière, propose des portraits enrichis d’effets de studio automatiques, et s’accompagne d’une caméra frontale de 8 MP pour des selfies clairs et détaillés.

Enfin, Motorola soigne le design avec une finition texturée premium, des coloris exclusifs Pantone, une certification IP64 contre les éclaboussures et la poussière, ainsi qu’une protection Corning Gorilla Glass 3.

Le moto g06 : une expérience grand format démocratisée

Positionné comme le modèle le plus abordable de cette vague d’annonces, le moto g06 reprend plusieurs atouts du modèle Power tout en mettant l’accent sur l’accessibilité.

Il bénéficie lui aussi d’un écran HD+ de 6,88 pouces avec compatibilité Dolby Atmos, logé dans un design aux finitions soignées et décliné dans des coloris signés Pantone.

La photographie repose également sur un capteur de 50 MP dopé à l’IA, capable de s’adapter à différentes conditions d’éclairage. Grâce à l’intégration de Google Photos, les utilisateurs peuvent s’appuyer sur des outils avancés comme Magic Editor, Magic Eraser ou encore Photo Unblur pour sublimer leurs clichés.

Sous le capot, Motorola a choisi la puce MediaTek Helio G81 Extreme, épaulée par jusqu’à 12 Go de RAM via la fonction RAM Boost, ainsi qu’un stockage extensible jusqu’à 1 To via microSD. Une combinaison pensée pour offrir fluidité et réactivité au quotidien.

Mais c’est surtout sur le terrain de l’intelligence artificielle que le moto g06 veut se démarquer. Il s’impose comme l’un des premiers smartphones abordables à intégrer Circle to Search with Google, permettant de sélectionner visuellement un élément à l’écran pour lancer une recherche instantanée. Associé à Gemini, l’assistant IA de Google, l’appareil ouvre la porte à de nouveaux usages : génération d’idées, planification ou apprentissage assisté.

Brilliant Collection Swarovski : quand Motorola se transforme en bijou

En marge de ces deux smartphones, Motorola mise sur une dimension beaucoup plus premium avec le lancement européen de la Brilliant Collection Swarovski. Présentée pour la première fois à l’international, cette collection fusionne la technologie avec l’univers du luxe.

Deux produits emblématiques composent cette série :

Le motorola razr 60, paré d’une finition en cuir matelassé 3D, rehaussée de 35 cristaux Swarovski sertis à la main. Sa charnière intègre un cristal spectaculaire taillé en 26 facettes. Chaque appareil est livré avec une bandoulière premium assortie, transformant le smartphone en véritable accessoire de mode.

Les moto buds loop, disponibles dans le coloris exclusif Pantone Ice Melt, se distinguent par leurs incrustations cristallines et leur design ouvert. Développés en partenariat avec Bose, ils promettent une qualité audio haut de gamme.

Proposée en coffret, cette collection illustre la volonté de Motorola de croiser les univers de la mode et de la technologie.

Prix et disponibilités

Le moto g06 arrivera sur le marché à la fin de l’année 2025, proposé au tarif attractif de 129 € TTC. Son grand frère, le moto g06 power, sera quant à lui commercialisé au début de l’année 2026, au prix conseillé de 179 € TTC.

Du côté des éditions exclusives, le Pack Brilliant Collection Swarovski, qui regroupe le motorola razr 60 serti de cristaux et les moto buds loop signés Bose, sera disponible dès septembre 2025. Il sera affiché à 999 € TTC et distribué à la fois sur motorola.com et chez Fnac.

