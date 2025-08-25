25 août 2025 à 00h00 par La rédaction

Orange mise sur le Wi-Fi 7 et la 5G+ pour sa nouvelle Flybox

Orange a officialisé le lancement de sa nouvelle Flybox 5G+ Home. Développée en partenariat avec Nokia, cette box domestique de nouvelle génération entend offrir une alternative crédible à la fibre optique, notamment pour les foyers non éligibles ou mal desservis par les réseaux filaires. Avec l’intégration du Wi-Fi 7, des débits revus à la hausse et une installation simplifiée, l’opérateur enrichit son offre 5G+ Home sans en modifier le prix.

Wi-Fi 7 et 5G+ pour une connectivité renforcée

La grande nouveauté de cette Flybox réside dans sa compatibilité avec la norme Wi-Fi 7, la plus récente du marché. Concrètement, cela permet une connexion plus rapide, une meilleure stabilité et une couverture étendue dans le logement. Grâce à ses quatre récepteurs intégrés (contre deux auparavant), la box capte mieux le signal 5G+ d’Orange, garantissant des débits allant jusqu’à 1,5 Gbit/s en téléchargement et 250 Mbit/s en envoi – le meilleur débit montant jamais proposé dans le cadre de l’offre 5G+ Home.

L’appareil intègre également la technologie L4S (Low Latency, Low Loss & Scalable Throughput), destinée à stabiliser la latence en temps réel. Un atout majeur pour les usages exigeants comme le jeu en ligne, le streaming en 4K ou les visioconférences. Trois ports Ethernet sont en outre disponibles pour connecter en filaire des équipements stratégiques tels qu’un PC, une console ou une Smart TV.

Une installation simple et immédiate

Pensée pour la simplicité, la Flybox 5G+ Home fonctionne en mode plug-and-play. Il suffit d’insérer la carte SIM et de brancher l’appareil à une prise électrique pour bénéficier immédiatement de la connexion. En cas de perte du signal 5G+, la box bascule automatiquement sur le réseau 4G afin d’assurer une continuité de service. Cette souplesse la rend particulièrement adaptée aux zones rurales, aux foyers privés de fibre ou encore aux étudiants logés en résidence.

Des services intégrés et une offre TV complète

Au-delà de l’accès Internet, l’offre inclut l’application TV d’Orange, permettant de regarder jusqu’à 150 chaînes sur smartphone, tablette ou PC. Pour les utilisateurs souhaitant profiter des contenus sur un téléviseur, une clé TV est disponible en option pour 5 €/mois.

Une démarche écoresponsable

Orange souligne également l’approche écoresponsable de cette nouvelle génération d’équipement : 83 % de la coque et de l’emballage sont recyclables, inscrivant ainsi la Flybox dans la stratégie durable de l’opérateur.

Tarifs et offres promotionnelles

La Flybox 5G+ Home est proposée au tarif inchangé de 42,99 €/mois, sans engagement, avec un mois d’essai « satisfait ou remboursé ». L’opérateur applique toutefois des frais d’activation de 29 €.

