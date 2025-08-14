14 août 2025 à 12h01 par La rédaction | 14 août 2025 à 14h02

Pixel 10 Pro Fold : Google lève (un peu) le voile sur son nouveau smartphone pliant

À une semaine seulement de l’événement Made by Google 2025, prévu le 20 août, Google ne résiste pas à la tentation de faire monter la pression. Le géant de Mountain View vient de publier sur sa chaîne YouTube Made by Google un nouveau teaser vidéo… qui met en lumière pour la première fois son Pixel 10 Pro Fold, futur fleuron pliant de la marque. Une communication assumée, à l’exact opposé de la stratégie ultra-secrète d’Apple.

Un teaser minimaliste mais révélateur

La vidéo, d’une trentaine de secondes, ne livre pas tout, mais assez pour alimenter l’excitation des fans. On y aperçoit l’écran interne déployé, le dos du smartphone avec son bloc photo signature, et la charnière, le tout dans un élégant gris “Moonstone” déjà vu sur les Pixel 10 classiques. Les images, volontairement ombragées, confirment une continuité esthétique avec le Pixel 9 Pro Fold : coins arrondis, flancs plats, bordures fines autour du grand écran interne et triple capteur photo à l’arrière.

Ce bloc devrait intégrer, selon les rumeurs persistantes, un capteur principal de 48 Mpx, un ultra grand-angle de 10,5 Mpx et un téléobjectif x5 de 10,8 Mpx. La caméra interne, placée en haut à droite de l’écran pliant, pourrait être de 10 Mpx.

Des évolutions attendues côté technique

Si le design reste familier, l’innovation pourrait se trouver sous le capot. Le Pixel 10 Pro Fold serait propulsé par la nouvelle puce Google Tensor G5, offrirait un écran interne plus lumineux et, surtout, bénéficierait d’une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière : une première pour un smartphone pliant de Google.

Côté finitions, d’autres coloris auraient fuité : un vert et un or viendraient compléter la palette. Android 16 devrait être installé nativement, accompagné d’améliorations sur l’autonomie et la charge rapide, dans la lignée des Pixel 10 et 10 Pro.

Un ton marketing bien rodé

Comme pour le teaser du Pixel 10 classique diffusé il y a quelques jours, Google mise sur un marketing simple, efficace et un brin provocateur envers Apple. Fond sonore : “The Next Episode” de Dr. Dre avec Snoop Dogg, déjà utilisé dans le premier clip. Voix off : « Quand il s’agit de technologie, peu de sensations sont aussi agréables que d’ouvrir son tout nouveau téléphone. Sauf, bien sûr… ouvrir son tout nouveau téléphone. Et puis… ouvrir son tout nouveau téléphone », jouant habilement sur le double sens du pliant.

Une sortie décalée par rapport aux autres Pixel 10 ?

Si les Pixel 10, Pixel 10 Pro et Pixel 10 Pro XL devraient arriver début septembre, le Pixel 10 Pro Fold pourrait, lui, n’être disponible qu’à partir du 9 octobre, selon certaines sources. Un écart qui permettrait à Google de prolonger le buzz autour de son modèle pliant et de l’isoler comme le clou du spectacle technologique.

Et après ?

L’événement Made by Google ne se limitera pas aux smartphones. La firme devrait également présenter la Pixel Watch 4, au design affiné et aux fonctionnalités santé renforcées, ainsi que les Pixel Buds 2a, des écouteurs plus abordables destinés à élargir l’écosystème Pixel.

Le 20 août, Google devrait donc officialiser :

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro Fold

Pixel Watch 4

Pixel Buds 2a

Avec ce Pixel 10 Pro Fold, Google entend confirmer ses ambitions sur le marché des smartphones pliants, un segment en pleine croissance où Samsung et Oppo ont longtemps dominé. Entre design soigné, fiche technique musclée et certification IP68 inédite pour un modèle pliable, la firme de Mountain View espère marquer un tournant et séduire les amateurs de technologie haut de gamme. Réponse détaillée dès l’événement Made by Google du 20 août… avant un probable lancement en octobre.

