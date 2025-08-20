20 août 2025 à 02h40 par La rédaction

POCO M7 : une batterie record de 7 000 mAh et un grand écran de 6.9 pouces pour moins de 140 €

POCO, la marque connue de Xiaomi pour ses smartphones au rapport performance-prix agressif, vient d’officialiser le POCO M7, un nouveau modèle qui met l’accent sur l’autonomie et le divertissement. Avec sa batterie massive de 7 000 mAh, son écran géant de 6,9 pouces FHD+ et un prix d’entrée sous la barre des 140 euros, le M7 cherche à séduire un public jeune, gourmand en vidéos, réseaux sociaux et gaming.

Une batterie pensée pour durer

Le cœur de l’identité du POCO M7, c’est sa batterie. Avec une capacité typique de 7 000 mAh, l’appareil promet jusqu’à deux jours complets d’utilisation. Selon le constructeur, cela se traduit par 28 heures de lecture vidéo ou encore 46 heures d’appels.

POCO mise sur une technologie de batterie silicium-carbone à 5 %, qui permet d’augmenter la densité énergétique dans un format compact. La marque a également intégré une puce BatteryExtender qui améliore la gestion de la consommation et sécurise l’utilisation, même dans des conditions extrêmes. Ainsi, le M7 peut continuer de fonctionner à -20°C avec jusqu’à 14 heures de lecture vidéo. Même avec seulement 1 % de batterie, il reste capable de tenir 64 minutes d’appel ou 10 heures en veille.

Côté recharge, le M7 bénéficie d’une charge rapide 33 W, complétée par une charge inversée 18 W pour dépanner d’autres appareils, comme des écouteurs ou un second smartphone. Pour préserver la longévité de la batterie, le système Battery Health 4.0 adapte intelligemment la stratégie de recharge. À cela s’ajoute la fonction Boost Charging, qui accélère la recharge en dessous de 40 % tout en maintenant une sécurité thermique. Enfin, la fonction Zero Power Instant On permet un redémarrage quasi instantané, même si la batterie est totalement à plat.

Un écran géant pour le multimédia

Le POCO M7 introduit le plus grand écran jamais vu dans la série M : une dalle FHD+ de 6,9 pouces. Pensé pour le streaming, les réseaux sociaux et les jeux, cet écran bénéficie de la technologie AdaptiveSync, capable d’ajuster automatiquement la fréquence de rafraîchissement sur 9 niveaux, jusqu’à 144 Hz.

Pour protéger les yeux lors d’une utilisation prolongée, l’écran est certifié TÜV Rheinland, avec une faible émission de lumière bleue, une absence de scintillement et une compatibilité avec le rythme circadien.

L’expérience multimédia est renforcée par la partie audio, certifiée Hi-Res Audio, avec un volume boosté de 200 %, garantissant un son puissant et clair.

Performances équilibrées et design robuste

Sous le capot, le POCO M7 embarque un Snapdragon 685, un processeur pensé pour un usage quotidien fluide. Il fonctionne avec le tout nouveau HyperOS de Xiaomi, qui mise sur une meilleure réactivité et une gestion optimisée des ressources.

Côté mémoire, le smartphone propose jusqu’à 16 Go de RAM (avec extension virtuelle) à partir de la version 8 Go, et un stockage interne pouvant atteindre 2 To via carte microSD.

L’appareil est également certifié IP64, lui assurant une résistance à la poussière et aux éclaboussures.

POCO met aussi en avant l’intégration de l’assistant IA Google Gemini et de la fonction Circle to Search, qui enrichissent les possibilités de recherche et de productivité.

Double capteur photo et selfies soignés

Le POCO M7 ne mise pas seulement sur l’autonomie et l’écran, mais aussi sur la photo. À l’arrière, il est équipé d’un double capteur dont un module principal de 50 MP, capable de capturer des images détaillées dans différentes conditions de luminosité. À l’avant, un capteur de 8 MP prend en charge les selfies.

Parmi les modes disponibles, on retrouve le mode Nuit automatique, le mode Beauté Selfie et les Dynamic Shots, qui enrichissent l’expérience photographique.

Prix et disponibilité

Le POCO M7 sera proposé en trois coloris : Argent, Bleu et Noir.

Deux configurations sont disponibles :

POCO M7 6 Go + 128 Go au prix de 173 €, avec une offre de lancement à 139,90 € du 19 août (10h) au 1er septembre (23h59). Un cadeau est offert au choix : les écouteurs Redmi Buds 6 Play (valeur 11,99 €) ou un sac à dos Mi Casual Daypack (valeur 9,99 €).

au prix de 173 €, avec une offre de lancement à 139,90 € du 19 août (10h) au 1er septembre (23h59). Un cadeau est offert au choix : les écouteurs Redmi Buds 6 Play (valeur 11,99 €) ou un sac à dos Mi Casual Daypack (valeur 9,99 €). POCO M7 8 Go + 256 Go au prix de 193 €, avec un prix de lancement à 149,90 € sur la même période promotionnelle.

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~