realme Note 70T : realme mise sur l'autonomie XXL et un prix imbattable sous la barre des 100 €

realme continue de renforcer sa présence sur le segment des smartphones accessibles avec le lancement du Note 70T. Ce nouveau modèle, pensé pour les utilisateurs à la recherche d’un appareil endurant, fiable et abordable, combine une autonomie impressionnante, un écran fluide et des performances équilibrées. Avec un tarif de lancement débutant sous la barre symbolique des 100 €, le Note 70T ambitionne de s’imposer comme une référence dans l’entrée de gamme.

Un design robuste et certifié

Le realme Note 70T adopte une conception à la fois simple et solide, proposée en deux finitions : Noir Obsidienne et Or Plage. Le smartphone bénéficie de la certification IP54, qui assure une résistance aux éclaboussures et à la poussière, un atout souvent rare dans cette gamme de prix. realme met également en avant une classification énergétique de classe A selon les normes européennes, gage d’une consommation optimisée et d’une meilleure durabilité.

Un écran fluide pour un usage quotidien

Le smartphone est équipé d’un écran LCD de 6,74 pouces avec une définition HD+ (720p+) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Un choix qui permet d’offrir une navigation plus agréable, des animations plus fluides et un confort visuel suffisant pour le streaming, les réseaux sociaux ou encore le jeu occasionnel.

Des performances équilibrées

Sous le capot, le Note 70T embarque le processeur Unisoc T7250 gravé en 12 nm. Ce chipset, conçu pour répondre aux usages du quotidien sans surconsommation énergétique, est épaulé par 4 Go de RAM et décliné en deux configurations de stockage : 128 Go et 256 Go. Le tout tourne sous Android 15, enrichi de la surcouche realme UI 5.0, qui promet une interface fluide et personnalisable.

Un appareil photo pensé pour l’essentiel

Côté photo, le realme Note 70T reste fidèle à son positionnement d’entrée de gamme mais conserve l’essentiel pour couvrir les besoins du quotidien. Il intègre un capteur principal de 50 mégapixels, capable de produire des clichés détaillés en bonne luminosité, accompagné d’un capteur secondaire destiné à la profondeur ou à la gestion de la scène. À l’avant, une caméra de 8 mégapixels prend en charge les selfies et les appels vidéo. Sans rivaliser avec les modèles premium, ce module photo permet néanmoins de capturer des clichés avec une qualité correcte et de profiter des outils logiciels de realme UI, comme le mode nuit ou l’optimisation automatique des couleurs.

Une batterie taillée pour durer

L’atout majeur du Note 70T réside sans conteste dans son impressionnante batterie de 6 000 mAh. Elle permet d’atteindre jusqu’à deux jours d’autonomie en usage classique et jusqu’à 65 heures selon les scénarios les plus économes. Compatible avec une charge rapide de 15 W (5V / 3A), elle assure une recharge correcte tout en privilégiant la longévité. realme indique que la batterie conservera plus de 80 % de sa capacité d’origine après 1 000 cycles de charge, ce qui prolonge considérablement sa durée de vie.

Prix et disponibilité

Le realme Note 70T se positionne agressivement sur le marché avec deux déclinaisons :

4 Go + 256 Go : proposé à 149,99 €, avec une offre de lancement à 119,99 €.

: proposé à 149,99 €, avec une offre de lancement à 119,99 €. 4 Go + 128 Go : disponible à partir de mi-septembre au prix de 99,99 €.

Il est distribué chez les principaux revendeurs français, dont FNAC, Boulanger, Carrefour, Leclerc et Auchan.

