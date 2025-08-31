31 août 2025 à 07h26 par La rédaction | 31 août 2025 à 09h29

Realme révolutionne le smartphone avec deux concepts révolutionnaires : une batterie de 15 000 mAh et un smartphone équipé d'un ventilateur intégré

À l’occasion de son septième anniversaire, realme a choisi de marquer les esprits avec des annonces qui bousculent les standards du marché. La jeune marque chinoise, désormais forte de 300 millions d’utilisateurs à travers le monde, a présenté deux innovations technologiques majeures lors de son 828 Fan Festival : une batterie géante de 15 000 mAh et le realme Chill Fan Phone, un smartphone doté d’un système de refroidissement interne inédit.

Ces concepts, encore au stade expérimental, traduisent l’ambition de realme : séduire une génération d’utilisateurs jeunes et exigeants, à la recherche d’appareils capables de tenir le rythme d’un quotidien fait de streaming, de gaming et de voyages.

Une batterie de 15 000 mAh : l’autonomie entre dans une nouvelle ère

L’autonomie reste l’un des talons d’Achille de l’industrie du smartphone. Malgré des progrès constants en matière de recharge rapide, rares sont les modèles capables de dépasser deux jours d’utilisation. realme veut briser ce plafond avec une batterie de 15 000 mAh à ultra-haute densité, une capacité trois fois supérieure à celle d’un smartphone haut de gamme classique.

Reposant sur une technologie d’anode 100 % silicium, cette batterie atteint une densité énergétique record de 1 200 Wh/L, la plus élevée jamais mesurée dans un smartphone. Résultat : jusqu’à quatre jours d’utilisation continue, 53 heures de lecture vidéo, 18 heures de capture vidéo ininterrompue, ou encore trois mois en mode avion.

Le plus surprenant est que ce prototype conserve une épaisseur contenue de 8,89 mm, à peine plus que certains flagships actuels comme le Galaxy S25 Ultra. Une prouesse rendue possible par l’utilisation du silicium-carbone, matériau plus compact et plus performant que le graphite utilisé dans les batteries lithium-ion traditionnelles.

Autre détail notable : la batterie est compatible avec une charge rapide SuperVooc 80 W et peut même servir de batterie externe pour recharger d’autres appareils.

Le realme Chill Fan Phone : un climatiseur miniature dans un smartphone

La deuxième innovation est tout aussi spectaculaire. Le realme Chill Fan Phone intègre un ventilateur miniature interne couplé à un système de refroidissement thermoélectrique (TEC). C’est la première fois qu’un smartphone intègre une telle technologie, habituellement réservée aux accessoires externes.

Ce dispositif permet de réduire la température interne de l’appareil de jusqu’à 6 °C lors de sessions intensives de jeu ou de streaming. Les utilisateurs peuvent ainsi maintenir des performances élevées et stables, avec des fréquences d’images fluides, sans risque de ralentissement dû à la surchauffe.

En misant sur ce type d’innovation, realme entend séduire une communauté de gamers mobiles en pleine expansion, lassés des limitations thermiques des smartphones actuels.

Des concepts encore expérimentaux, mais un signal fort

Il ne s’agit pas encore de produits commercialisés, mais de prototypes dévoilés lors d’un événement destiné aux fans. Néanmoins, realme ne cache pas son ambition de concrétiser ces projets dans un avenir proche. Après avoir présenté un premier concept équipé d’une batterie de 10 000 mAh au printemps 2025, la marque confirme son intention de lancer des modèles commerciaux dotés de batteries XXL dès 2026, selon certaines sources industrielles.

realme, une marque qui veut "montrer la voie"

Fondée en 2018, realme a rapidement trouvé sa place sur le marché grâce à un positionnement clair : proposer aux jeunes utilisateurs des smartphones performants, abordables et innovants. Avec plus de 300 millions de clients en sept ans, la marque affiche une croissance fulgurante et cherche désormais à se distinguer par des technologies audacieuses.

La présentation d’une batterie de 15 000 mAh et d’un téléphone climatisé n’est pas qu’un coup marketing : elle traduit la volonté de realme de répondre à deux frustrations majeures des utilisateurs modernes, l’autonomie et la surchauffe.

Si ces innovations tiennent leurs promesses en production de masse, elles pourraient bien redéfinir l’expérience mobile et donner un nouveau souffle à un marché du smartphone en quête de différenciation.

