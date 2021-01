18 janvier 2021 à 05h00 par Philippe | 18 janvier 2021 à 07h02

Red by SFR : des abonnés contre l'augmentation des tarifs détournent une publicité de l'opérateur

Le début d'année 2021 semble difficile pour de nombreux abonnés Red By SFR. Alors qu'ils avaient souscrit à un forfait à 5 euros "à vie", Red By SFR avertit actuellement par email l'ensemble de ses abonnés que ses forfaits 20 Go et 30 Go à 5 euros par mois subissent une hausse de 3 euros dès le mois de janvier 2021.

Auparavant, les augmentations de tarifs chez SFR pouvaient être annulées en se connectant à son espace client. Désormais, ce n'est plus le cas. Les abonnés ont soit le choix d'accepter cette augmentation de tarif, ou soit d'aller voir ailleurs car ces forfaits SFR By RED sont sans engagement.

Cette pratique qui est moralement condamnable, est tout à fait légale. Selon la DGCCRF, SFR a le droit d'augmenter le prix des forfaits à condition de prévenir ses clients un mois en amont par courrier ou mail. L'autre condition est l'amélioration de l'abonnement sur des services télécoms comme les SMS illimités, la data ou un meilleur débit.

Malgré les nombreux commentaires d'abonnés mécontents, SFR n'a toujours pas communiqué sur une possible annulation de ces nouveaux tarifs. Une signature massive d'une pétition par tous les abonnés RED by SFR qui se sentent aujourd'hui trompés par la fausse promesse de l'opérateur est en cours. L'objectif est de faire réagir SFR pour qu'il n'augmente pas automatiquement un prix qui était sensé durer "à vie".

Face à cette situation, de nombreux abonnés dupés, se rendent sur un compte Twitter dédié, au nom de Pigeon Télécom. Une ancienne publicité de RED by SFR a été revisitée par des clients mécontents. La publicité originale confirmait que tout était clair dans les conditions. Voici cette parodie en vidéo :

wxb49 • 2 forfaits plombés plus de 30% de majoration, c'est du vol.

Didi27 • Mon forfait 20 Go passe de 3 euros 99 euros à 7 euros. Certes, je passe de 20 à 30Go mais je n’en utilise que 2 par mois car pas de réseau 4G chez moi. Elle est chouette la pub Sfr pour la 5G mais moi je voudrais juste de la 4G. En bref, c’est du vol et si vous n’êtes pas content vous n’avez qu’à aller voir ailleurs.