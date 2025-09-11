11 septembre 2025 à 06h49 par La rédaction | 11 septembre 2025 à 08h49

Samsung dévoile les Galaxy Tab S11 et S11 Ultra : quand intelligence artificielle et productivité se rencontrent

Samsung continue de consolider son avance sur le marché des tablettes haut de gamme avec l’arrivée de la série Galaxy Tab S11, composée de deux modèles : la Galaxy Tab S11 et la Galaxy Tab S11 Ultra. Toutes deux intègrent les toutes dernières avancées logicielles et matérielles du constructeur coréen, avec en fer de lance l’intégration poussée de l’intelligence artificielle Galaxy AI, la nouvelle interface One UI 8 et un S Pen repensé.

Galaxy Tab S11 : finesse, portabilité et polyvalence

La Galaxy Tab S11 s’avance comme le modèle le plus accessible de la série, sans pour autant négliger l’expérience premium. Avec son châssis en aluminium, ses tranches plates et sa diagonale contenue de 11 pouces, elle offre une excellente prise en main tout en conservant une allure élégante.

Un écran OLED de qualité

La tablette s’équipe d’une dalle OLED de 11 pouces affichant une définition de 2 560 × 1 600 pixels, avec un rafraîchissement à 120 Hz. De quoi profiter d’une navigation fluide, d’une belle qualité d’image et d’un confort optimal pour la lecture, le visionnage de vidéos ou le jeu.

Côté photo, Samsung mise sur la sobriété avec une caméra arrière de 13 Mpx et un capteur avant de 12 Mpx, pensé pour les appels vidéo et les visioconférences.

Des performances solides

Sous le capot, la Tab S11 intègre le processeur Dimensity 9400 de MediaTek, une puce performante capable d’assurer une utilisation fluide, y compris pour les jeux exigeants. L’ensemble s’appuie sur Galaxy AI et One UI 8, qui enrichissent le quotidien de nombreuses fonctionnalités intelligentes :

résumés automatiques de documents ou d’articles,

assistant de dessin transformant des croquis en visuels aboutis,

ou encore Assistant Messages, qui reformule le ton des mails et messages selon le contexte.

Autonomie et productivité

La Tab S11 embarque une batterie de 8 400 mAh, suffisante pour tenir plus d’une journée d’utilisation, avec une charge rapide de 45 W. Grâce au mode Samsung DeX, elle peut se transformer en véritable poste de travail lorsqu’elle est reliée à un écran externe. Associée au clavier Book Cover Slim et au S Pen magnétique inclus, elle devient un outil polyvalent pour travailler, créer ou organiser ses projets.

Prix et disponibilité

La Galaxy Tab S11 est disponible à partir de 900 € (version Wi-Fi), avec une déclinaison Wi-Fi + 5G proposée à 1 050 €. Plusieurs configurations de stockage sont disponibles, de 128 Go à 512 Go.

Galaxy Tab S11 Ultra : l’écran géant pour les créatifs et les pros

De son côté, la Galaxy Tab S11 Ultra joue dans une autre catégorie. Véritable vitrine technologique de Samsung, elle mise sur un écran XXL et des performances de haut niveau, taillées pour les utilisateurs les plus exigeants.

Un écran immersif record

Avec sa dalle Dynamic AMOLED 2X de 14,6 pouces, la Tab S11 Ultra se rapproche plus d’un ordinateur portable que d’une simple tablette. Sa définition de 1 848 × 2 960 pixels, son rafraîchissement de 120 Hz, sa compatibilité HDR10+ et une luminosité de 1 600 nits en font l’un des écrans les plus impressionnants du marché.

Des performances dopées

Sous son châssis en aluminium ultrafin (5,1 mm d’épaisseur seulement), on retrouve le processeur Dimensity 9400+, épaulé par un GPU surpuissant et un NPU offrant 33 % de performances supplémentaires en IA par rapport à la génération précédente. Idéal pour les tâches créatives, le montage vidéo ou le gaming.

La tablette embarque également une batterie de 11 600 mAh, rechargeable à 45 W, assurant une autonomie solide malgré la taille de l’écran.

Galaxy AI et S Pen nouvelle génération

Comme sa petite sœur, la Tab S11 Ultra bénéficie des avancées de Galaxy AI, mais avec une expérience optimisée pour son grand format. Parmi les nouveautés phares :

fenêtre flottante IA permettant de résumer n’importe quel contenu sans interrompre son travail,

post-its intelligents disponibles partout dans l’interface,

intégration fluide de l’assistant Gemini Live pour partager des écrans ou analyser des contenus en temps réel.

Le S Pen profite d’un design hexagonal, d’une nouvelle pointe conique et de raccourcis intelligents. Un vrai atout pour les artistes, designers ou étudiants qui veulent croquer des idées à la volée ou annoter des documents.

Une productivité sans limites

La Tab S11 Ultra exploite au maximum le nouveau mode Samsung DeX, permettant désormais de créer jusqu’à quatre espaces de travail personnalisés : un pour le bureau, un autre pour les projets créatifs, un troisième pour le divertissement, et un dernier pour les usages personnels. Couplée à un clavier externe, elle se rapproche d’un PC portable complet, mais avec la souplesse d’une tablette.

Le prix de la Galaxy Tab S11 Ultra est fixé à partir de 1 340 € pour la version Wi-Fi uniquement avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM.

