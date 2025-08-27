27 août 2025 à 00h00 par La rédaction

Samsung Galaxy A17 et A17 5G : Galaxy A17 et A17 5G : des smartphones pas chers qui misent sur l'IA

Samsung enrichit sa gamme de smartphones accessibles avec le lancement des Galaxy A17 et Galaxy A17 5G. Ces deux modèles entendent redéfinir l’entrée de gamme grâce à une combinaison de design affiné, de résistance accrue et surtout d’intégration poussée de l’intelligence artificielle. Une première pour cette série, qui bénéficie désormais de fonctionnalités jusqu’ici réservées aux modèles premium de la marque.

L’IA, désormais au service de tous

Le grand atout de ces nouveaux Galaxy A17 est sans conteste l’arrivée de Galaxy AI et de l’assistant Gemini. Par une simple pression longue sur le bouton latéral, l’utilisateur peut interagir avec l’assistant personnel pour lancer une recherche, planifier un événement, créer un rappel ou encore envoyer une note via une application comme WhatsApp ou Spotify. La version enrichie, baptisée Gemini Live, promet une expérience encore plus naturelle puisqu’elle permet à l’assistant d’analyser une scène captée par la caméra et d’y répondre en temps réel. Ainsi, il suffit de pointer son smartphone vers un plat découvert au restaurant pour obtenir immédiatement la recette correspondante.

Autre nouveauté marquante, la fonction « Entourer pour chercher » de Google fait son arrivée sur les Galaxy A17. Qu’il s’agisse d’un vêtement aperçu sur une photo, d’un texte affiché à l’écran ou d’une musique entendue autour de soi, une simple interaction permet de lancer une recherche instantanée. Avec ces outils, Samsung démocratise des usages qui n’étaient auparavant disponibles que sur les Galaxy S24 ou S25, marquant une étape importante dans sa stratégie de rendre l’IA accessible au plus grand nombre.

Un design affiné et plus robuste

Côté esthétique, les Galaxy A17 affichent un gabarit plus fin et plus léger que leurs prédécesseurs, avec une épaisseur de 7,5 mm et un poids de 192 grammes pour la version 5G et 190 grammes pour la version 4G. Le design reprend le bloc photo vertical signature de Samsung, mais gagne en robustesse grâce à l’utilisation d’un dos en polymère renforcé de fibres de verre, d’un écran protégé par du Gorilla Glass Victus et d’une certification IP54 qui assure une résistance à l’eau et à la poussière.

Le confort d’usage n’est pas oublié, puisque les deux modèles s’appuient sur un grand écran Super AMOLED de 6,7 pouces offrant une définition Full HD+ et un rafraîchissement de 90 Hz. Ce choix garantit des couleurs vives, des noirs profonds et une navigation fluide, que ce soit pour défiler sur les réseaux sociaux, regarder des vidéos ou jouer à des jeux.

Des performances modestes mais suffisantes

Sous le capot, Samsung ne bouleverse pas la formule et conserve des composants éprouvés. Le Galaxy A17 5G embarque un processeur Exynos 1330 gravé en 5 nm tandis que la version 4G s’appuie sur une puce MediaTek Helio G99 en 6 nm. Les deux modèles disposent de 4 Go de mémoire vive et de 128 Go de stockage interne. Celui-ci peut être étendu grâce à un port microSD qui accepte désormais des cartes allant jusqu’à 2 To, ce qui assure une grande capacité de conservation des données et contenus multimédias.

L’autonomie repose sur une batterie de 5 000 mAh, associée à une charge filaire de 25 W. Si les performances globales ne placent pas ces modèles parmi les plus puissants du marché, elles se révèlent amplement suffisantes pour un usage quotidien comprenant navigation web, réseaux sociaux, vidéos et applications courantes. Samsung complète cette configuration par un engagement fort en matière de suivi logiciel, avec six années de mises à jour de sécurité et de système d’exploitation, un argument rarement rencontré dans cette gamme de prix.

La photo franchit un cap grâce à la stabilisation optique

La partie photo ne révolutionne pas la formule mais franchit un cap important grâce à l’ajout d’une stabilisation optique de l’image sur le capteur principal de 50 mégapixels. Cette nouveauté change significativement l’expérience en photo et en vidéo, en permettant d’obtenir des clichés plus nets et plus lumineux en basse lumière et des enregistrements vidéo plus stables.

La configuration repose sur trois capteurs : un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation, un ultra grand-angle de 5 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels, auxquels s’ajoute un capteur avant de 12 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. Samsung souligne que la stabilisation optique permet d’allonger le temps d’exposition jusqu’à 2,5 fois par rapport au Galaxy A16 5G, ce qui se traduit par des photos nocturnes plus détaillées et réussies.

Prix et disponibilité : un rapport qualité-prix agressif

Samsung positionne clairement ses Galaxy A17 sur le créneau du smartphone abordable doté de fonctionnalités modernes. Le Galaxy A17 5G est proposé à 239 euros et déjà disponible en France, tandis que la version 4G sera commercialisée en septembre au prix de 199 euros. Le modèle 5G est décliné en Bleu, Gris et Noir, tandis que la version 4G arrivera en Bleu Clair, Gris et Noir.

L’IA comme nouvel argument clé de l’entrée de gamme

Samsung réussit donc à moderniser sa gamme A sans multiplier les changements spectaculaires. En misant sur une meilleure résistance, un design plus fin et surtout l’intégration d’outils d’intelligence artificielle avancés, le constructeur sud-coréen propose un smartphone abordable mais durable, prêt à accompagner son utilisateur plusieurs années. Les Galaxy A17 et A17 5G pourraient bien devenir des références incontournables autour de 200 euros, séduisant ceux qui cherchent un appareil polyvalent, robuste et désormais dopé à l’intelligence artificielle.

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~