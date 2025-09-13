13 septembre 2025 à 06h54 par La rédaction | 13 septembre 2025 à 09h01

Sony Xperia 10 VII : un nouveau milieu de gamme qui mise sur la photo, la durabilité et un design repensé

Après avoir dévoilé en début d’année son fleuron premium, le Xperia 1 VII, le constructeur japonais revient aujourd’hui avec un modèle beaucoup plus accessible : le Xperia 10 VII. Positionné sur le milieu de gamme, ce nouveau smartphone sera disponible dès le 19 septembre au prix conseillé de 449 €, dans trois coloris (blanc, bleu et noir). Un lancement qui coïncide avec celui des nouveaux iPhone, mais qui s’adresse à un public bien différent.

Un design revisité et plus conventionnel

Le Xperia 10 VII marque une rupture esthétique avec ses prédécesseurs. Sony abandonne le format 21:9 très étiré au profit d’un écran OLED Full HD+ de 6,1 pouces au ratio 19,5:9, plus large et confortable. La dalle gagne en fluidité grâce à un taux de rafraîchissement porté à 120 Hz, doublant celui du Xperia 10 VI. L’ensemble est protégé par le verre Gorilla Glass Victus 2, gage de résistance face aux chocs et rayures.

L’appareil conserve une silhouette fine (8,3 mm) et surtout un poids plume de 168 g, ce qui en fait l’un des smartphones les plus légers de sa catégorie. Le design arrière a également été repensé : le bloc photo adopte une disposition horizontale en forme de pilule, dans la lignée des tendances actuelles du marché. Le châssis en plastique, certifié IP65/68, assure une bonne résistance à l’eau et à la poussière.

Un appareil photo mis en avant

La grande nouveauté du Xperia 10 VII est son bouton déclencheur physique, situé sur la tranche. Un simple appui suffit à prendre une photo, même écran éteint, tandis qu’un appui long lance instantanément l’application photo. Une fonction héritée de l’ADN photo de Sony.

Le module photo arrière comprend deux capteurs revus à la hausse avec un grand-angle de 50 Mpx avec capteur 1/1,56’’ et stabilisation optique (OIS), et un ultra grand-angle de 13 Mpx avec capteur 1/3’’ (contre 8 Mpx sur le précédent modèle).

Ces améliorations promettent des clichés plus lumineux et plus détaillés, notamment en basse luminosité. À l’avant, on retrouve un capteur selfie de 8 Mpx, inchangé mais suffisant pour un usage courant.

Des performances en hausse avec Snapdragon 6 Gen 3

Sous le capot, Sony opte pour le processeur Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm, épaulé par 8 Go de RAM. Une configuration qui apporte un net gain de fluidité par rapport au Snapdragon 6 Gen 1 du Xperia 10 VI. Le stockage reste limité à 128 Go, mais il peut être étendu via une carte microSD jusqu’à 2 To, un atout rare sur le marché actuel.

Côté connectivité, le smartphone intègre le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.4 et conserve une prise casque 3,5 mm, fidèle aux habitudes de la marque.

Une autonomie solide et pensée pour durer

Le Xperia 10 VII embarque une batterie de 5000 mAh, censée offrir jusqu’à deux jours d’utilisation. Sony mise également sur sa technologie "Adaptive Charging" qui limite l’usure de la batterie sur le long terme, même après quatre années d’usage.

Autre argument fort : le suivi logiciel. Le Xperia 10 VII promet quatre ans de mises à jour Android et six ans de correctifs de sécurité, un effort appréciable dans une gamme de prix où la concurrence se montre parfois plus limitée.

Un smartphone enrichi par l’IA de Google

Sony mise aussi sur les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle. Le Xperia 10 VII embarque "Gemini", l’assistant conversationnel de Google, capable d’aider à la rédaction, la planification ou encore l’apprentissage. Il suffit d’un appui long sur le bouton d’alimentation pour l’activer. Le smartphone intègre également la fonction "Circle to Search", qui permet de tracer un cercle ou un surlignage à l’écran pour lancer une recherche instantanée.

Audio et multimédia soignés

L’expérience multimédia n’est pas oubliée. Le smartphone propose des haut-parleurs frontaux améliorés, capables de restituer un son plus riche et équilibré, avec moins de vibrations indésirables. Sony conserve aussi ses technologies audio maison comme le Hi-Res Audio, le 360 Reality Audio et le DSEE Ultimate, le tout renforcé par une transmission Bluetooth doublée pour plus de stabilité.

Un engagement environnemental renforcé

Sony poursuit son virage écoresponsable avec le Xperia 10 VII. Les emballages sont désormais exempts de plastique, et environ 77 % des matériaux utilisés dans la conception proviennent de résines recyclées ou d’origine végétale, dont le plastique écologique SORPLAS.

Un positionnement clair dans le milieu de gamme

Avec ce Xperia 10 VII, Sony reste fidèle à sa philosophie : proposer un smartphone équilibré, pensé pour durer, sans sacrifier les fonctions pratiques que d’autres marques ont abandonnées, comme la prise jack ou l’extension microSD. Son prix de 449 € le place au cœur du segment milieu de gamme, où il devra affronter une concurrence féroce (Samsung Galaxy A55, Google Pixel 8a, Xiaomi 14 Lite, etc.).

Mais avec un design repensé, un suivi logiciel prolongé et un accent mis sur la photographie, Sony espère séduire les utilisateurs à la recherche d’un smartphone fiable, durable et un peu différent des standards du marché.

