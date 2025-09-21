21 septembre 2025 à 06h49 par La rédaction

Watch GT 6, D2 et Ultimate 2 : Huawei muscle sa gamme de montres connectées

À l’heure où le marché des montres connectées connaît une mutation profonde, Huawei dévoile trois modèles stratégiques qui ambitionnent de couvrir l’ensemble des usages, du quotidien à la plongée extrême : la HUAWEI WATCH GT 6, la WATCH D2 et la très haut de gamme WATCH Ultimate 2. Lignes soignées, capteurs médicaux certifiés et innovations inédites en plongée : le géant chinois entend frapper un grand coup.

HUAWEI WATCH GT 6 : élégance et endurance pour le quotidien sportif

Inspirée par le concept “Ride the Wind”, la nouvelle WATCH GT 6 reprend les codes qui ont fait le succès de la série : autonomie hors norme et précision GPS. Huawei promet jusqu’à 21 jours d’autonomie pour la version Pro et 46 mm, grâce à une batterie en silicium haute densité, soit une capacité 65 % supérieure à la génération précédente. La déclinaison 41 mm, plus compacte, assure tout de même 14 jours d’usage typique, ce qui reste très au-dessus des standards actuels du marché.

Le suivi sportif gagne en sophistication. La GT 6 inaugure la puissance cycliste virtuelle, une fonction jusqu’ici réservée aux capteurs professionnels. Les amateurs de vélo peuvent ainsi mesurer en temps réel l’intensité de leur effort et ajuster précisément leurs entraînements. À cela s’ajoutent des modes dédiés au trail, au ski et au golf. Le GPS “Sunflower”, repensé, garantit une précision accrue des tracés, y compris en zones montagneuses ou urbaines complexes.

Côté design, la GT 6 Pro mise sur un écran AMOLED de 3 000 nits de luminosité, protégé par un verre saphir, tandis que le boîtier en titane aéronautique et le fond en céramique renforcent sa durabilité. Trois bracelets sont proposés : acier, cuir tissé ou fluoroélastomère. Plus compacte, l’édition 41 mm se distingue par ses anses pivotantes, gage de confort sur les poignets fins.

Mais c’est surtout sur le terrain de la santé que la montre évolue. Le nouveau système TruSense introduit la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque (VFC), indicateur clé de récupération et de stress. Un module “Health Insights” revisité centralise sommeil, activité, cardio et état émotionnel pour livrer des recommandations concrètes et personnalisées.

La série s’affiche à 249,99 € (GT 6) et 379,99 € (GT 6 Pro). Une offre de lancement inclut des écouteurs FreeBuds 6i et des abonnements aux services santé et cartographie.

HUAWEI WATCH D2 : la santé cardiovasculaire au poignet

Présentée en avant-première au Congrès européen de cardiologie, la WATCH D2 incarne la volonté de Huawei de transformer la gestion des maladies chroniques via des dispositifs portables. Avec plus de 245 millions de patients hypertendus dans le monde, la promesse est de taille.

Cette montre devient le premier modèle grand public certifié CE MDR en Europe et classé dispositif médical de classe II par la NMPA en Chine pour la surveillance ambulatoire de la tension artérielle. Elle permet non seulement des mesures ponctuelles, mais aussi un suivi automatique 24 heures sur 24, y compris durant le sommeil, à des moments stratégiques de la journée.

Autre nouveauté : la détection d’arythmies via onde de pouls, elle aussi certifiée CE, capable d’alerter sur des rythmes cardiaques irréguliers comme la fibrillation auriculaire. Si ces données ne remplacent pas un diagnostic médical, elles offrent une surveillance continue et proactive rarement accessible à ce niveau de prix.

La technologie TruSense assure en parallèle un suivi précis de l’oxygénation sanguine (SpO?), de la fréquence cardiaque et de la variabilité cardiaque. Le tout dans un design revu, plus léger (10 g de moins que la génération précédente), et décliné désormais en noir, blanc et bleu premium.

Au tarif de 369,99 € en noir, bleu et blanc, elle est distribuée via le HUAWEI Store et Amazon.

HUAWEI WATCH Ultimate 2 : la première montre à communiquer sous l’eau

Véritable vitrine technologique, la WATCH Ultimate 2 s’adresse aux aventuriers les plus exigeants. Elle est la première montre connectée au monde à offrir une communication sous-marine par sonar. Capable de résister à des plongées jusqu’à 150 mètres de profondeur, elle permet l’envoi de messages prédéfinis et même d’émojis à d’autres montres situées dans un rayon de 30 mètres. Un mode SOS subaquatique peut atteindre 60 mètres de portée, renforçant la sécurité des plongeurs.

Taillée pour les conditions extrêmes, elle adopte un boîtier en métal liquide à base de zirconium, extrêmement résistant, associé à un verre saphir et une lunette en céramique nanocristalline. La connectivité a été optimisée via une antenne à fente et le système GPS Sunflower, garantissant un signal stable même dans des environnements complexes.

Outre la plongée, Huawei cible aussi les sportifs de haut niveau : la montre embarque des cartes de golf HD, des fonctions outdoor avancées et une eSIM pour passer des appels de manière autonome. Sa batterie promet jusqu’à 11 jours d’autonomie en mode économique.

Côté santé, elle hérite du système TruSense et de la technologie X-TAP, capable de délivrer 11 indicateurs clés en une minute seulement, du rythme cardiaque au sommeil en passant par la SpO?.

La HUAWEI WATCH Ultimate 2 sera disponible en Bleu et Noir dès octobre 2025 en France.

Une stratégie globale

Avec ces trois modèles, Huawei illustre une stratégie claire : proposer une gamme segmentée mais complémentaire. La GT 6 mise sur le grand public et les sportifs polyvalents avec une autonomie exceptionnelle, la D2 cible la santé cardiovasculaire avec des certifications médicales de pointe, et l’Ultimate 2 repousse les limites technologiques pour séduire les explorateurs et plongeurs.

Dans un marché dominé par Apple et Samsung, le groupe chinois démontre sa capacité à innover sur des terrains où la concurrence n’est pas encore allée : autonomie record, certifications médicales et communication sous-marine. De quoi consolider son statut de leader mondial des wearables, avec déjà plus de 20 % de parts de marché en 2025.

