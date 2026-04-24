24 avril 2026 à 07h31 par Philippe

WhatsApp devient-il payant ? Meta lance WhatsApp Plus à 2,49 € par mois

La mutation de WhatsApp entre dans une nouvelle phase. Le 20 avril 2026, Meta a confirmé travailler sur un abonnement facultatif baptisé WhatsApp Plus, actuellement en phase de test. Une évolution discrète en apparence, mais qui marque un tournant stratégique pour la messagerie la plus utilisée au monde.

Une confirmation officielle après des semaines de rumeurs

Après plusieurs fuites issues des versions bêta, Meta a fini par lever le voile. Interrogé par TechCrunch, un porte-parole du groupe a confirmé le développement d’un abonnement destiné aux utilisateurs souhaitant « davantage d’options pour organiser et personnaliser leur expérience ».

Une déclaration qui entérine un virage amorcé depuis plusieurs mois : proposer des fonctionnalités supplémentaires via une formule payante, sans remettre en cause l’accès gratuit au service principal.

Une offre centrée sur la personnalisation

Dans sa version actuelle, WhatsApp Plus se concentre essentiellement sur des éléments cosmétiques et quelques outils d’organisation. L’abonnement permet notamment de modifier en profondeur l’apparence de l’application, avec un choix élargi de thèmes et jusqu’à 18 teintes différentes pour remplacer le vert emblématique de WhatsApp.

Les abonnés peuvent également accéder à :

des autocollants premium,

des icônes exclusives pour l’application,

de nouvelles sonneries,

des thèmes visuels enrichis.

À cela s’ajoute une amélioration plus fonctionnelle : la possibilité d’épingler jusqu’à 20 conversations, contre seulement 3 dans la version gratuite. Un changement loin d’être anodin pour les utilisateurs les plus actifs, habitués à jongler entre de multiples discussions.

Enfin, des listes de discussion améliorées permettent de mieux organiser ses contacts et ses échanges, avec des options de tri plus avancées.

Un prix accessible, mais une valeur discutée

Selon les informations issues des dernières versions bêta, relayées notamment par WABetaInfo, l’abonnement serait proposé à 2,49 € par mois en Europe, avec un mois d’essai gratuit. Un tarif qui pourrait encore évoluer avant un déploiement à grande échelle.

Si ce positionnement tarifaire reste relativement modéré, il soulève toutefois une question centrale : la valeur perçue. En l’état, WhatsApp Plus propose surtout du confort visuel et quelques ajustements pratiques, sans bouleverser l’expérience utilisateur.

Un déploiement progressif et encore très limité

Meta avance prudemment. L’abonnement est actuellement testé auprès d’un nombre restreint d’utilisateurs, principalement sur Android et dans certaines régions en Europe. L’objectif est clair : recueillir des retours avant un éventuel lancement global.

Cette approche permet à l’entreprise d’ajuster son offre, tant sur le contenu que sur le prix, en fonction des usages réels.

Une stratégie alignée sur le reste du marché

Avec WhatsApp Plus, Meta ne fait pas figure de pionnier. D’autres acteurs ont déjà exploré ce modèle hybride.

Telegram propose ainsi Telegram Premium, qui inclut lui aussi des options de personnalisation, des autocollants exclusifs et des fonctionnalités d’organisation avancées. À l’inverse, Signal mise sur un modèle entièrement gratuit, intégrant des fonctionnalités similaires sans abonnement.

Dans ce contexte, Meta adopte une position intermédiaire : maintenir une expérience gratuite complète, tout en monétisant les usages les plus avancés.

Un enjeu économique majeur pour Meta

Derrière cette évolution se cache un enjeu de taille. Avec plus de 3 milliards d’utilisateurs, WhatsApp représente un levier de croissance considérable encore sous-exploité.

Jusqu’à présent, la monétisation de la plateforme reposait principalement sur les services destinés aux entreprises. Une stratégie qui porte ses fruits : WhatsApp a dépassé un rythme annualisé de 2 milliards de dollars de revenus fin 2025, en forte progression.

L’introduction d’un abonnement grand public pourrait ouvrir une nouvelle source de revenus. Même avec un taux d’adoption limité, les volumes potentiels restent colossaux.

Vers un WhatsApp à deux vitesses ?

Si Meta insiste sur le caractère facultatif de son offre, l’introduction de fonctionnalités exclusives pose inévitablement la question d’une différenciation entre utilisateurs.

Sans révolutionner l’usage, ces options créent un premier niveau de segmentation. Une mécanique bien connue dans l’économie des plateformes, où la frustration peut progressivement inciter à l’adoption de services payants.

Une première étape plus stratégique que révolutionnaire

À ce stade, WhatsApp Plus apparaît davantage comme un test que comme une transformation radicale. L’abonnement mise sur des améliorations modestes, centrées sur l’esthétique et le confort d’utilisation.

Mais au-delà des fonctionnalités proposées, c’est la logique qui s’installe qui retient l’attention. En introduisant progressivement le principe d’un abonnement, Meta prépare le terrain pour des offres plus ambitieuses à l’avenir.

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