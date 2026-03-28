28 mars 2026 à 08h31 par Philippe

WhatsApp enrichit son application avec l'IA, le double compte sur iPhone et un meilleur contrôle du stockage

La messagerie instantanée WhatsApp franchit une nouvelle étape dans son évolution. Dans un billet de blog publié fin mars, la filiale du groupe Meta Platforms dévoile une série de fonctionnalités qui visent à simplifier l’usage quotidien de l’application, tout en renforçant son intégration de l’intelligence artificielle. Gestion du stockage, portabilité des données, multi-compte sur iOS et outils dopés à l’IA : cette mise à jour, en cours de déploiement, marque un tournant stratégique pour une plateforme revendiquant près de trois milliards d’utilisateurs actifs.

Une gestion du stockage plus fine, sans sacrifier les conversations

Avec l’accumulation des messages, photos et vidéos, les discussions peuvent rapidement devenir un fardeau pour la mémoire des smartphones. Pour répondre à cette problématique, WhatsApp introduit un outil de gestion du stockage directement intégré à chaque conversation. Accessible via les paramètres du chat, l’option « Gérer le stockage » permet désormais d’identifier en un coup d’œil les fichiers les plus volumineux.

L’intérêt réside dans la granularité de l’action proposée : il est possible de supprimer uniquement les contenus multimédias, sans effacer l’historique des échanges. Une approche pragmatique qui permet de libérer de l’espace tout en conservant la mémoire des conversations, souvent précieuse pour les utilisateurs.

Transférer ses discussions entre iOS et Android devient enfin simple

Autre évolution majeure : l’amélioration du transfert de conversations entre appareils. Jusqu’ici limité aux migrations au sein d’un même système, ce processus devient désormais interopérable. Les utilisateurs peuvent ainsi déplacer leur historique depuis un iPhone vers un smartphone Android en quelques étapes.

Ce transfert inclut l’essentiel des données : messages, photos, vidéos, appels, paramètres et informations de compte. Certaines données secondaires, comme les mises à jour de statut ou les contenus liés aux chaînes, ne sont toutefois pas conservées. Une limitation qui n’entame pas l’intérêt d’une fonctionnalité attendue de longue date, alors que les changements d’écosystème mobile se multiplient.

Le double compte arrive enfin sur iPhone

C’était l’une des fonctions les plus demandées par les utilisateurs iOS. Déjà disponible sur Android depuis 2023, la gestion de deux comptes simultanés fait son arrivée sur les iPhone. Concrètement, il est désormais possible d’utiliser deux numéros distincts sur un seul appareil, sans passer par une version professionnelle de l’application.

Chaque compte dispose de son environnement propre, avec une identification claire grâce à la photo de profil affichée dans l’interface. Cette nouveauté met fin à une contrainte persistante pour de nombreux utilisateurs, contraints jusqu’ici d’utiliser deux smartphones pour séparer vie personnelle et activité professionnelle.

L’intelligence artificielle s’installe dans les usages

Au-delà des améliorations fonctionnelles, WhatsApp poursuit l’intégration de ses outils d’intelligence artificielle via Meta AI. Deux axes principaux se dessinent.

Le premier concerne la retouche photo. Directement dans une conversation, l’utilisateur peut désormais modifier un cliché avant son envoi : suppression d’éléments indésirables, changement d’arrière-plan ou application de styles visuels. Une fonctionnalité qui rapproche WhatsApp des standards des applications de création visuelle.

Le second axe touche à la rédaction des messages. L’outil d’aide à l’écriture, déjà capable d’ajuster le ton ou de reformuler un texte, s’enrichit d’une capacité à suggérer des réponses complètes en fonction du contexte de la discussion. L’ensemble fonctionne dans un cadre présenté comme respectueux de la confidentialité, les conversations restant chiffrées de bout en bout.

Des échanges plus expressifs et contextualisés

Dans une logique d’amélioration de l’expérience utilisateur, WhatsApp introduit également un système de suggestion de stickers. En fonction des emojis saisis, l’application propose automatiquement des visuels correspondants, facilitant l’expression des émotions sans interrompre la fluidité de la conversation.

Cette évolution s’inscrit dans une tendance plus large visant à enrichir les interactions numériques, en les rendant à la fois plus rapides, plus intuitives et plus personnalisées.

Un déploiement progressif à l’échelle mondiale

L’ensemble de ces fonctionnalités est actuellement en cours de déploiement et sera accessible progressivement à tous les utilisateurs, sans calendrier précis. Fidèle à sa stratégie, WhatsApp opte pour une diffusion échelonnée, permettant d’ajuster les outils avant une généralisation complète.

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