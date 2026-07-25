25 juillet 2026 à 03h06 par Philippe

WhatsApp dévoile quatre nouveautés majeures : iPad autonome, CarPlay repensé et PDF interactifs

Longtemps cantonné au rôle de simple application de messagerie, WhatsApp poursuit sa mue en véritable plateforme de communication multi-appareils. Meta vient d'annoncer une série de nouveautés qui visent à simplifier l'utilisation quotidienne de son service, qu'il s'agisse de travailler sur un ordinateur, d'échanger depuis une tablette, de communiquer en voiture ou de partager ses goûts musicaux avec ses proches.

Ces quatre nouvelles fonctionnalités, actuellement en cours de déploiement, témoignent de la volonté de Meta d'intégrer davantage WhatsApp à l'ensemble des appareils et services utilisés au quotidien. Si aucune ne révolutionne à elle seule l'application, leur combinaison renforce considérablement son ergonomie et son positionnement face à des concurrents toujours plus polyvalents.

L'iPad devient enfin un appareil à part entière

C'était l'une des principales demandes des utilisateurs depuis l'arrivée de l'application native sur iPad. Jusqu'à présent, la tablette d'Apple ne pouvait être utilisée que comme appareil secondaire : il fallait impérativement créer son compte sur un smartphone avant de le lier à l'iPad.

Cette contrainte disparaît désormais. Les nouveaux utilisateurs peuvent créer un compte WhatsApp directement depuis leur tablette, sans avoir à configurer préalablement l'application sur un téléphone.

Dans les faits, un numéro de téléphone reste nécessaire lors de la création du compte afin de recevoir le code de vérification par SMS. Une fois cette étape terminée, l'iPad peut fonctionner de manière autonome, sans dépendre quotidiennement d'un smartphone.

Cette évolution répond aux besoins des personnes qui utilisent principalement une tablette pour leurs activités personnelles ou professionnelles. Elle permet également de profiter pleinement du grand écran de l'iPad et de ses fonctions de multitâche, particulièrement appréciées pour gérer plusieurs conversations en parallèle ou travailler tout en restant connecté.

Une nouvelle expérience pour CarPlay et Android Auto

Meta a également revu en profondeur l'intégration de WhatsApp avec Apple CarPlay et Android Auto.

Jusqu'à présent, les possibilités étaient relativement limitées. Désormais, l'application offre une interface beaucoup plus complète directement depuis l'écran du véhicule.

Les conducteurs peuvent écouter les messages reçus, y répondre à la voix, passer des appels audio, consulter leur historique d'appels ou encore accéder rapidement à leurs contacts favoris, le tout sans avoir à manipuler leur téléphone.

Cette évolution s'inscrit dans une logique de sécurité routière. En privilégiant les commandes vocales et les interfaces embarquées des véhicules, WhatsApp limite les distractions tout en permettant de rester joignable durant les trajets.

Au-delà de l'aspect pratique, cette refonte illustre l'ambition de Meta de faire de WhatsApp un service disponible naturellement sur tous les écrans utilisés au cours d'une journée, et plus uniquement sur un smartphone.

Les documents PDF deviennent interactifs

Autre nouveauté destinée aux utilisateurs professionnels comme au grand public : la gestion des fichiers PDF évolue sensiblement.

Sur WhatsApp Web et les applications de bureau, il est désormais possible d'ouvrir un document PDF directement dans la conversation, sans avoir besoin de le télécharger ni de l'ouvrir dans un logiciel externe.

Grâce à l'intégration de la technologie Adobe Acrobat, les utilisateurs peuvent également réaliser de petites modifications directement depuis WhatsApp. Ils peuvent notamment surligner du texte, ajouter des annotations ou commenter un document avant de le partager à nouveau.

Cette fonctionnalité facilite les échanges autour de contrats, devis, factures, formulaires ou documents de travail, tout en évitant les allers-retours entre plusieurs applications.

Pour l'instant, cette nouveauté reste réservée aux versions Web et ordinateur de WhatsApp. Aucune date n'a encore été communiquée concernant une arrivée sur Android ou iOS.

Le partage musical s'invite dans les Statuts

Meta continue également de développer la dimension sociale de WhatsApp.

Les utilisateurs peuvent désormais partager directement dans leur Statut le morceau qu'ils écoutent sur Spotify ou Apple Music. En quelques manipulations, la chanson apparaît dans le Statut, permettant aux contacts de découvrir les goûts musicaux de l'utilisateur et d'ouvrir le titre dans leur propre service de streaming.

Cette fonctionnalité rapproche encore davantage les Statuts WhatsApp des Stories proposées sur d'autres plateformes sociales. Elle répond également à une pratique devenue très populaire consistant à partager sa musique du moment avec son entourage.

Une stratégie tournée vers un WhatsApp plus universel

Pris séparément, chacun de ces ajouts peut sembler relativement discret. Ensemble, ils traduisent cependant une orientation claire de Meta : transformer WhatsApp en une plateforme capable d'accompagner l'utilisateur sur tous ses appareils et dans toutes les situations du quotidien.

L'autonomie de l'iPad répond à une demande formulée depuis plusieurs années. La nouvelle expérience CarPlay et Android Auto renforce l'utilisation de la messagerie dans les véhicules. L'intégration d'Adobe Acrobat simplifie les échanges professionnels autour des documents, tandis que le partage musical enrichit l'aspect plus personnel et social de l'application.

Cette stratégie d'améliorations progressives permet à WhatsApp de renforcer son écosystème sans bouleverser les habitudes de ses plus de deux milliards d'utilisateurs.

Un déploiement progressif dans les prochaines semaines

Meta indique que ces quatre nouveautés sont actuellement en cours de déploiement à l'échelle mondiale.

Comme à son habitude, la disponibilité dépendra du pays, du système d'exploitation et de la version de l'application installée. Certains utilisateurs y auront accès immédiatement, tandis que d'autres devront patienter encore quelques semaines.

Pour en profiter dès leur arrivée, il est recommandé de maintenir WhatsApp à jour via l'App Store, le Google Play Store ou les versions les plus récentes de WhatsApp Web et des applications de bureau.

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