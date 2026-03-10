10 mars 2026 à 06h57 par Philippe

WhatsApp s'ouvre aux IA concurrentes sous la pression de Bruxelles, mais Meta impose ses règles

Après plusieurs mois de tensions avec les régulateurs européens, le groupe technologique Meta fait évoluer sa position. L’entreprise a annoncé qu’elle autoriserait à nouveau l’intégration d’intelligences artificielles concurrentes au sein de WhatsApp, une décision qui intervient alors que la Commission européenne mène une enquête pour pratiques anticoncurrentielles.

L’ouverture reste toutefois strictement encadrée. Elle sera limitée dans le temps, géographiquement restreinte à l’Europe et accompagnée d’un modèle de facturation susceptible de renchérir considérablement l’utilisation de ces assistants.

Une décision qui fait suite à plusieurs mois de tensions

L’origine du conflit remonte à la fin de l’année 2025. À cette période, Meta modifie les conditions d’utilisation de WhatsApp Business, l’interface destinée aux entreprises.

La modification a un effet immédiat : les chatbots d’intelligence artificielle développés par des acteurs tiers, dont ChatGPT d’OpenAI ou encore Copilot de Microsoft, se retrouvent progressivement exclus de la plateforme.

En parallèle, Meta déploie son propre assistant conversationnel, Meta AI, directement intégré à l’application. Cette évolution est rapidement interprétée comme une tentative de verrouiller l’écosystème de la messagerie autour de sa technologie interne.

Cette stratégie ne passe pas inaperçue à Bruxelles. Pour les autorités européennes, WhatsApp représente une infrastructure numérique majeure pour la communication et la relation client. Limiter l’accès aux technologies concurrentes pourrait ainsi constituer un abus de position dominante.

La Commission européenne ouvre alors une enquête afin d’évaluer si ces restrictions portent atteinte à la concurrence sur le marché des assistants conversationnels.

Bruxelles évoque la possibilité de mesures provisoires

La tension monte encore d’un cran au début de l’année 2026. En février, les régulateurs européens signalent qu’ils envisagent des mesures provisoires contre Meta.

Ce type d’intervention, relativement rare, vise à empêcher un dommage jugé potentiellement « grave et irréparable » pour la concurrence avant même la conclusion d’une enquête antitrust complète.

Face à ce risque, Meta choisit d’anticiper une décision de Bruxelles.

Dans un billet publié sur son site officiel, l’entreprise dirigée par Mark Zuckerberg annonce qu’elle va temporairement rouvrir son écosystème aux chatbots concurrents.

« Nous pensons que cela élimine la nécessité d’une intervention immédiate, car cela donne à la Commission européenne le temps dont elle a besoin pour conclure son enquête », a expliqué un porte-parole du groupe, cité par l’agence Reuters.

La Commission européenne, de son côté, reste prudente. Elle indique analyser l’impact réel de cette évolution sur son enquête en cours.

Une réouverture limitée dans le temps et dans l’espace

Dans les faits, la décision de Meta ne correspond pas à une ouverture complète de la plateforme.

Le groupe prévoit d’autoriser l’intégration d’intelligences artificielles tierces pendant une période de douze mois, uniquement dans l’Espace économique européen. Les développeurs pourront utiliser l’API professionnelle de WhatsApp afin de proposer leurs assistants directement dans l’application.

Cette interface technique constitue le cœur des services automatisés proposés aux entreprises sur la messagerie. Elle permet notamment d’envoyer des notifications, de gérer le support client ou de déployer des outils conversationnels automatisés.

C’est précisément cette API qui avait servi de point d’entrée à plusieurs assistants IA dans le passé. À une période, il était ainsi possible de dialoguer avec ChatGPT directement depuis WhatsApp, avant que l’accès ne soit progressivement restreint.

Avec la nouvelle politique annoncée par Meta, des solutions comme Claude développé par Anthropic, Grok de xAI ou encore ChatGPT pourraient théoriquement revenir sur la plateforme.

La décision finale dépendra toutefois de l’intérêt réel des fournisseurs d’IA pour ce nouveau cadre.

Un accès payant qui pourrait peser lourd

Car cette réouverture s’accompagne d’une condition importante : l’accès à l’infrastructure de WhatsApp sera facturé par message.

Selon les informations communiquées par Meta, les entreprises souhaitant intégrer leur intelligence artificielle devront payer entre 0,049 et 0,1323 euro par “non-template message”, c’est-à-dire pour chaque réponse envoyée par un chatbot dans une conversation libre, hors messages standardisés.

Dans une discussion classique, la facture peut rapidement grimper.

D’après les estimations du site spécialisé Clubic, une conversation d’une trentaine de messages pourrait représenter un coût compris entre environ 1,47 et 3,97 euros pour un fournisseur d’IA.

Pour des acteurs proposant des services conversationnels à grande échelle, ces montants pourraient représenter des dépenses significatives.

Meta justifie cette tarification en expliquant que l’usage intensif des chatbots entraîne une augmentation importante du volume de messages et donc de la charge sur son infrastructure technique.

Un compromis stratégique pour Meta

Cette décision illustre l’équilibre délicat que Meta tente de maintenir entre ouverture et contrôle de son écosystème.

D’un côté, l’entreprise cherche à éviter une confrontation directe avec les régulateurs européens, dans un contexte où les grandes plateformes technologiques font l’objet d’une surveillance accrue.

De l’autre, elle souhaite continuer à promouvoir son propre assistant, Meta AI, qui reste profondément intégré à l’expérience utilisateur de WhatsApp.

L’ouverture limitée à douze mois ressemble ainsi à une solution transitoire, laissant le temps à la Commission européenne de finaliser son enquête tout en permettant à Meta de conserver une certaine maîtrise sur l’évolution de la plateforme.

Un enjeu qui dépasse WhatsApp

L’affaire illustre une tendance plus large : la montée des tensions entre les géants technologiques et les autorités européennes autour du contrôle des infrastructures numériques.

Avec l’essor rapide des intelligences artificielles conversationnelles, les messageries et les plateformes sociales deviennent des points d’accès stratégiques pour ces technologies.

La question centrale est désormais de savoir si ces plateformes peuvent réserver cet espace à leurs propres outils ou si elles doivent garantir un accès équitable aux technologies concurrentes.

La réponse de Bruxelles dans le dossier WhatsApp pourrait ainsi avoir des conséquences bien au-delà de la seule messagerie de Meta. Elle pourrait établir un précédent important pour l’ensemble des grandes plateformes numériques opérant sur le marché européen.

