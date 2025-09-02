02 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi mise sur l'endurance et l'IA avec les Redmi 15 et 15C dès 149 €

Xiaomi lance la rentrée 2025 avec deux nouveaux smartphones qui misent sur l’endurance et l’accessibilité. Les Redmi 15 et Redmi 15C arrivent en France avec un objectif clair : offrir une autonomie record, un grand écran immersif de 6,9 pouces et, pour la première fois sur cette gamme, l’intégration d’outils d’intelligence artificielle signés Google. Disponibles en versions 4G et 5G, ces deux modèles visent les petits budgets qui souhaitent profiter de fonctionnalités modernes sans se ruiner.

Redmi 15 5G : l’autonomie en étendard

Le modèle le plus ambitieux du duo est sans conteste le Redmi 15 5G. Xiaomi y introduit sa plus grosse batterie jamais embarquée dans un smartphone : 7 000 mAh. La marque promet jusqu’à deux jours d’utilisation continue, une prouesse pour un appareil de ce segment. La recharge rapide de 33 W permet de retrouver de l’énergie en un temps limité, tandis que la charge inversée de 18 W transforme le smartphone en batterie d’appoint. Le Smart Charging Engine 2.0 et la technologie Battery Health 4.0 viennent optimiser la durée de vie de la batterie, garantissant fiabilité et endurance sur le long terme.

L’expérience visuelle est également mise en avant grâce à un écran LCD Full HD+ de 6,9 pouces capable de grimper jusqu’à 144 Hz en taux de rafraîchissement. Pensé pour le confort des yeux, l’affichage est certifié par TÜV Rheinland avec une réduction des émissions de lumière bleue et l’absence de scintillement. Ajoutons à cela une résistance IP64 contre les éclaboussures et la poussière, ainsi qu’une technologie Wet Touch 2.0 qui permet d’utiliser l’écran même avec des doigts mouillés.

Côté performances, le Redmi 15 5G est propulsé par le Snapdragon 6s Gen 3 de Qualcomm. Il dispose de 8 Go de RAM extensibles virtuellement jusqu’à 16 Go, et d’un stockage interne de 256 Go pouvant grimper jusqu’à 2 To via carte microSD. L’appareil photo principal s’appuie sur un capteur de 50 Mpx dopé à l’IA, avec des outils créatifs tels qu’AI Eraser, AI Sky ou encore Dynamic Shots. À l’avant, une caméra de 8 Mpx se charge des selfies. Le tout est complété par un son Dolby Atmos et un volume amplifié jusqu’à 200 % pour une immersion multimédia renforcée.

Fonctionnant sous HyperOS 2, le smartphone intègre des fonctionnalités d’IA inédites dans la gamme Redmi comme Circle to Search et Google Gemini, mais aussi Xiaomi Interconnectivity pour une meilleure continuité entre appareils. Un atout qui rend le Redmi 15 5G particulièrement complet pour un prix très contenu.

Redmi 15C : l’alternative plus accessible

Le Redmi 15C se veut plus abordable, tout en conservant les atouts essentiels de son grand frère. Il intègre une batterie généreuse de 6 000 mAh, capable d’assurer jusqu’à 22 heures de lecture vidéo ou 82 heures de musique. La recharge turbo de 33 W permet de récupérer la moitié de la batterie en une demi-heure, tandis que la charge inversée vient offrir la même flexibilité que sur le Redmi 15.

L’écran reste au format 6,9 pouces, mais se limite à une définition HD+. Le taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz assure toutefois une fluidité appréciable pour la navigation et les vidéos. Le design se veut fin et arrondi, décliné dans des couleurs vives comme le noir, le vert, le bleu et le violet.

Sous le capot, Xiaomi fait appel au processeur MediaTek Helio G81-Ultra. Celui-ci est épaulé par 4 Go de RAM extensibles virtuellement jusqu’à 16 Go, et un stockage interne pouvant grimper jusqu’à 256 Go, avec la possibilité d’ajouter une carte microSD allant jusqu’à 1 To. Côté photo, le Redmi 15C reprend un capteur de 50 Mpx épaulé par l’intelligence artificielle, complété par une caméra frontale de 8 Mpx. Lui aussi bénéficie d’une certification IP64 et d’un volume sonore amplifié pour mieux se faire entendre dans les environnements bruyants.

Le Redmi 15C tourne sous HyperOS, intégrant les mêmes outils intelligents que son grand frère, à commencer par Circle to Search et l’assistant Google Gemini. Il profite également des fonctions d’interconnectivité comme la synchronisation des appels ou le presse-papiers partagé entre plusieurs appareils.

Prix et disponibilité : une rentrée sous le signe de l’agressivité tarifaire

Xiaomi frappe fort avec une grille tarifaire très compétitive. Le Redmi 15 est proposé en version 4G à 199 euros avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, tandis que sa déclinaison 5G grimpe à 249 euros pour la même configuration. Les coloris disponibles incluent le noir, le gris et le vert, et la commercialisation débutera le 1er septembre.

Le Redmi 15C démarre à seulement 149 euros pour la version 4G avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 179 euros pour le modèle 4 Go + 256 Go. En version 5G, les prix s’élèvent à 179 euros pour 4 Go + 128 Go et 209 euros pour 4 Go + 256 Go. Les versions 4G sont déjà disponibles dans les coloris noir, vert et bleu, tandis que les moutures 5G, attendues le 1er septembre, seront proposées en noir, vert et violet.

Avec ces deux modèles, Xiaomi renforce encore son positionnement sur l’entrée de gamme. En associant batteries XXL, écrans fluides, résistances certifiées IP64 et désormais intelligence artificielle, la marque chinoise entend séduire les étudiants, les jeunes actifs et tous ceux qui recherchent un smartphone complet à prix réduit.

