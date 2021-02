22 février 2021 à 05h00 par Philippe

Hausse forfaits 5 euros : SFR propose une offre de 5 Go à la place de l'ancienne formule de 20 ou 30 Go

Depuis la fin de l'année 2020, l'opérateur SFR impose des hausses de forfaits à ses clients alors qu'il s'était engagé à ne pas augmenter les tarifs de ses forfaits à 5 € sensé durer "à vie". Red By SFR avertit actuellement par email l'ensemble de ses abonnés que ses forfaits 20 Go et 30 Go à 5 euros par mois subissent une hausse de 3 euros.

Suite à l'envoi de ces emails, SFR essuie en ce moment le mécontentement de ses abonnés ; Ces salves d'augmentations tarifaires sont répétitives et le nombre de clients Red By SFR qui se plaignent depuis le début du mois de décembre ne cesse de croître.

Auparavant, lorsqu'un abonné contactait le service client RED by SFR pour s'opposer à cette augmentation arbitraire, le service clients répétait les mêmes informations écrites sur le mail envoyé par l'opérateur. Désormais, lorsque les clients expriment leur mécontentement sur le chat de SFR, il semblerait que SFR essaie de trouver une autre solution au détriment des abonnés. Dès que l'abonné prend contact avec un conseiller via le chat pour exprimer son mécontentement concernant la hausse tarifaire de son forfait, le conseiller disponible sur le chat met le client en relation avec un autre conseiller du service de fidélisation. L'abonné reçoit un appel provenant du " +33 39 27" pour profiter d'une nouvelle offre à 5 €. Cette nouvelle formule n'est pas de 20 ou 30 Go mais de 5 Go !

Le comble de cette nouvelle politique tarifaire, c'est que SFR propose désormais aux clients mécontents un forfait moins intéressant de 5 Go au lieu de 20 Go ou 30 Go auparavant. Il est clair que l'abonné n'a aucun intérêt à souscrire à ce type de forfait avec une enveloppe Data diminuée de 15 ou 25 Go par rapport au forfait qu'il avait souscrit dans le passé. Cette nouvelle procédure commerciale chez RED by SFR risque d'amplifier le mécontentement des clients et aussi les détenteurs du compte Twitter Pigeon Télécom qui relaie la colère des clients concernés. Il faut aussi savoir qu'une signature massive d'une pétition par les abonnés RED by SFR qui se sentent aujourd'hui dupés par la fausse promesse de l'opérateur est également en cours.

Bien que l'opérateur propose en contrepartie un forfait à 5Go pour le même prix, nombreux seront les clients qui n'accepteront pas une baisse drastique de leur enveloppe Data. Ces abonnés qui contactent le service clients désirent simplement revenir sur leur forfait d'origine sans la hausse de prix de 3 euros. Quel est l'intérêt de basculer sur un forfait moins intéressant pour le même prix ? De plus, rien ne permet de s'assurer que cette offre sera toujours à 5 euros à l'avenir, car SFR peut à tout moment et en toute légalité, augmenter ses tarifs avec une enveloppe data plus importante, sachant que l'opérateur utilise actuellement cette pratique d'augmentation de tarif...

Une fausse raison pour augmenter les tarifs ?

Dans les mails envoyés et aussi au niveau des réponses des conseillers, SFR se défend en invoquant la raison que cette hausse tarifaire est la conséquence des investissements et l'accélération de développement de son réseau.

Dans un premier temps, le client est informé qu'il doit payer plus cher son forfait en raison des évolutions du réseau. Dans un deuxième temps lorsque les abonnés se plaignent, SFR propose aux clients des anciennes formules, de payer 5 € par mois et d'être limité à 5 Go. Une nouvelle proposition de la part des conseillers Red by SFR qui peut être mal perçu pour ces abonnés aux anciennes formules à 5 €/mois.

Afin d'avoir une homogénéité des tarifs dans la gamme, on pourrait également percevoir chez SFR, une décision de réajustement des tarifs entre le forfait à 5 Go et celui à 200 Go. En effet, le forfait à 8 €/mois avec 40 Go se place logiquement dans la nouvelle gamme de prix de SFR en fonction de la quantité de data.

Il est également judicieux de penser que cette hausse tarifaire imposée aux anciens abonnés par l'opérateur ne pourrait donc ne pas être la véritable cause des conséquences des investissements et d'accélération de développement de son réseau. De nombreux abonnés font état que SFR a utilisé de fausses raisons pour appliquer cette hausse tarifaire. Ces abonnés remettent en question la considération et le respect des engagements de l'opérateur envers eux.

Mais en tout cas, il est clair que pour l'instant, la politique tarifaire de SFR est de ne plus proposer aux anciens abonnés une offre à 5 € avec une enveloppe data de 20 ou 30 Go.