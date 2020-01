16 janvier 2020 à 06h00 par Philippe

L'eSIM est désormais proposée chez SFR

Crédit Photo : SFR News

Après Orange en juin dernier, SFR commence à activer l'eSIM sur plusieurs smartphones. Jusqu'à présent, seuls Orange et Sosh pouvaient profiter de l'eSIM en France.

Désormais, tous les clients SFR Mobile (sauf SFR La Carte, Multisurf, SFR Connecté Partout, SFR Internet Partout et clients SFR Business) ayant un appareil compatible avec l'eSIM (mobile avec eSIM ou montre connectée cellulaire) peuvent donc utiliser cette technologie. Pour l'instant, les clients SFR et RED by SFR peuvent demander une eSIM lors du renouvellement de leur carte SIM. L'option est facturée 10 € à l'instar d'une carte SIM classique.

L'utilisateur n'a donc plus besoin de glisser la carte SIM dans un petit tiroir ou dans un slot après avoir ouvert l'appareil. Cette carte SIM est devenue " virtuelle ", avec l'électronique directement intégrée au chipset mobile. De plus, elle permet de gérer plusieurs lignes sur un seul et même smartphone.

En complément des Samsung Galaxy Watch et les Apple Watch, l'eSIM est compatible avec les modèles suivants :

- iPhone XS

- iPhone XS Max

- iPhone XR

- iPhone 11

- iPhone 11 Pro

- iPhone 11 Pro Max

- Samsung Galaxy Fold.

Lors de la commande d'une nouvelle SIM, l'eSIM est proposée dans l'espace client. Elle est disponible uniquement sur les forfaits déjà existants, elle n'est pas disponible à l'ouverture de la ligne pour le moment.

Autre atout à l'avenir, lorsque tous les acteurs et opérateurs du marché proposeront cette technologie, il sera plus facile de changer d'opérateur car l'eSIM est directement intégrée à l'appareil. Il suffira de télécharger les informations de son profil à distance sans avoir à récupérer matériellement une carte SIM.

Bouygues Telecom prévoit bientôt l'intégration de l'eSIM. Par contre de son côté, Free a fait savoir l'année dernier, ne pas être intéressé par cette technologie qui ne convient pas forcément aux forfaits Free tels qu'ils sont proposés à ce jour.