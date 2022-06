23 juin 2022 à 00h15 par Philippe | 23 juin 2022 à 18h05

Orange : deux nouveaux forfaits Sosh 70 Go et 100 Go en Série Limitée

La marque SOSH by Orange continue ses promotions jusqu'au 27 juin 2022 et 4 juillet à 9h. Dans sa catégorie des Séries Limitées, ces nouvelles formules sont actuellement commercialisées avec des enveloppes de 70 Go et 100 Go.

Forfait série limitée SOSH 70 Go jusqu'au 27 juin

Cette offre à 12,99 € par mois comprend :

- une enveloppe Web de 15 Go à consommer depuis la France métropolitaine (au-delà le débit est réduit),

- des appels et des SMS/MMS illimités en France,

- des appels et des SMS/MMS illimités depuis l'Europe et les DOM vers ces zones et vers la France,

- 5 Go d'internet mobile depuis la zone Europe et DOM (débit réduit au-delà).

Forfait série limitée SOSH 100 Go jusqu'au 4 juillet

Cette offre à 14,99 € par mois comprend :

- une enveloppe Web de 100 Go à consommer depuis la France métropolitaine (au-delà le débit est réduit),

- des appels et des SMS/MMS illimités en France,

- des appels et des SMS/MMS illimités depuis l'Europe et les DOM vers ces zones et vers la France,

- 20 Go d'internet mobile depuis la zone Europe et DOM (débit réduit au-delà).

Ces formules permettent uniquement de surfer sur le réseau mobile 4G d'Orange.