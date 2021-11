10 novembre 2021 à 01h00 par Philippe | 10 novembre 2021 à 03h15

Les promotions RED by SFR jusqu'au 16 novembre

Les promotions RED by SFR sont prolongées jusqu'au 16 novembre. Désormais, la filiale de l'opérateur SFR propose quatre forfaits en promotion. Ces forfaits mobiles en question contiennent respectivement 50 Go, 80 Go et 130 Go

Forfait 50 Go

Cette offre est à 12 € au lieu de 15 € par mois. 9 Go d'internet sont inclus depuis l'Union Européenne et les DOM.

Forfait 80 Go

Cette formule est à 14 € par mois au lieu de 17 €. 10 Go d'internet sont inclus depuis l'Union Européenne et les DOM.

Forfait 130 Go en 4G

Cette offre est à 19 € au lieu de 25 € par mois avec 15 Go d'internet sont inclus depuis l'Union Européenne et les DOM.

Forfait 130 Go en 4G et 5G

Ce forfait est à 24 € au lieu de 30 € par mois avec 15 Go d'internet depuis l'Union Européenne et les DOM. Ce forfait a l'avantage d'accéder au réseau 5G.

Pour toutes ces formules, les appels et SMS/MMS sont illimités à 200 destinataires différents par mois. Les appels sont illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Ces appels sont limités à 200 destinataires avec 3h maximum par appel. SFR Wifi et l'usage modem est inclus. Depuis l'Union Européenne/DOM, les appels et SMS/MMS sont illimités. 100 Go cloud sont inclus. Au-delà de leur limite en data (50 Go, 80 Go, 130 Go), les rechargements à 2€ sont possibles jusqu'à 4 recharges maximum puis l'usage internet est bloqué.