13 octobre 2021 à 00h30 par Philippe | 14 octobre 2021 à 05h14

NRJ Mobile : deux forfaits 3 Go et 70 Go en promotion jusqu'au 19 octobre

NRJ Mobile propose deux nouveaux forfaits en promotion avec une enveloppe web de 3 Go et 70 Go jusqu'au 19 octobre.

Forfait Woot NRJ Mobile 3 Go à 4,99 € par mois

Les personnes qui recherchent un forfait mobile pas cher avec peu de data peuvent être séduites par cette offre. Pour 4,99 € par mois, le forfait comprend 3 Go de données mobiles en 4G/4G+ en France métropolitaine dont 3 Go sont utilisables en Europe et DOM. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine. L'avantage de cette nouvelle offre sans engagement avec 3 Go, est son tarif qui ne change pas après la première année.

Forfait Woot NRJ Mobile 70 Go à 7,99 € par mois

Le forfait à 7,99 € au lieu de 15,99€ par mois, comprend une enveloppe Web de 70 Go en 4G/4G+ en France métropolitaine. 11 Go sont utilisables en Europe et DOM. Les appels et SMS/MMS sont illimités en France métropolitaine. Après les 12 premiers mois, le forfait est au tarif de 15,99€ par mois.

Ces deux offres sont sans engagement de durée et sont résiliables à tout moment. La carte SIM pour activer la ligne est facturée 10 €.